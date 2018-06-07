Больше скрытых патрулей: гаишники массово штрафуют ярославских водителей

Ярославским автомобилистам стоит быть аккуратнее — инспекторы ДПС зачастили с выходами в рейды

В Ярославле сотрудники ГИБДД продолжают устраивать облавы на водителей, которые не соблюдают правила дорожного движения. Сегодня скрытые патрули выискивают по городу машины с тонированными стёклами.

— Нарушителей много, — рассказал старший инспектор отдельного батальона ДПС управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области Кирилл Петровычев. — Мы останавливаем тех, у кого видны признаки тонирования стёкол и замеряем светопропускную способность прибором «Тоник». Если есть нарушения — выписываем штраф.

Светопропускная способность лобового стекла должна быть по закону не менее 75%, передних боковых — не менее 70%.

— Нарушителям выписываем штраф в 500 рублей и требование привести светопропускную способность стёкол в соответствие с нормами, — добавил Кирилл Петровычев. — Если после такого требования водитель попадётся повторно с таким же нарушением, то на него уже можно заводить административное дело за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. А это — дополнительный штраф.

За излишнюю тонировку водителям выписывают по 500 рублей штрафа и требование устранить нарушение

Места, где ловят водителей с тонировкой на окнах, гаишники не рассказывают. Но говорят, что сегодняшним днём акция не закончится. В любой другой день скрытые патрули могут встать где угодно.

— Проблема серьёзная, — объяснила важность таких акций руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД по Ярославской области Елена Беляева. Только за последние пять месяцев выявлено более пяти тысяч подобных нарушений.

Гаишники не делают поблажек никому: нарушил — штраф



Не забывают инспекторы ДПС и о других нарушениях. Накануне в Ярославле скрытые патрули ловили водителей, нарушающих правила разметки. И обещают тоже делать это регулярно. Мы уже рассказывали о том, как это происходит.

А вчера сотрудники ГИБДД устроили облаву на родителей, которые возят своих детей в садики на машинах без детских автокресел.

Скрытые патрули могут появиться где угодно и в любую погоду

— После того, как они проводили своих детей в детский сад, их ожидал не слишком приятный разговор с инспектором, — рассказала об этой акции Елена Беляева. — Кто-то признавал свою вину и терпеливо ждал составления протокола, а кто-то пытался доказать, что ребёнок был пристегнут, даже несмотря на то, что кресла в машине не было.

Эту акцию, как и другие, гаишники обещают повторить. И сделают они это, естественно, внезапно.