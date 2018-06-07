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Ярославцам вернули горячую воду после отключений: потёк песок
7 июня 2018 16:40
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В редакцию 76.ru обратились жители Красноперекопского района, в домах которых вместе с водой из под крана потёк песок. Грязная вода полилась после планового отключения горячего водоснабжения в конце мая.
— У нас и до отключения горячей воды она текла с неприятным запахом, а холодная была мутная, как молоко, — рассказывает жительница дома № 12 по улице Курчатова Алёна Леркина. — А теперь горячая течёт прохладная, да ещё и с песком. Что делать?
В управляющей компании «Альфа Групп» ответили — терпеть.
— Да, дом № 2 и № 12 по улице Курчатова и ещё ряд домов рядом находятся на обратном водоснабжении, на теплосетях идут работы, — рассказали на горячей линии управдома. — Нам каждый день предоставляют данные, сети каких домов работают с дефектами. На трассе идут работы, но как долго они продлятся, нам не сообщают.
Когда и кому отключат горячую воду в июне: даты и адреса.
Фото: Алёна Леркина
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