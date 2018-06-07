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«Мы что, банановая республика?» Лучшие вопросы Путину, на которые он не ответил
7 июня 2018 18:48
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Завершилась очередная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Несколько часов соотечественники закидывали главу государства вопросами, а он пытался отвечать: правдиво, иногда шутя и даже с помощью коллег — фишкой этой трансляции стало прямое включение в кабинеты министров и губернаторов.
За неделю до и во время эфира Путину поступило свыше двух миллионов обращений. Среди них были как острые, касающиеся строительства доступного жилья, повышения цен на бензин, высокой стоимости внутренних перелетов, так и совершенно внезапные. Текстовые послания транслировались на экранах, они остались без ответов, но тут же стали мемами в социальных сетях. Если вы все пропустили, смотрите подборку самых внезапных и смешных вопросов и предложений Владимиру Путину прямо сейчас.
Бонус: лучшие шутки из «Твитера» о прямой линии.
7 июня 2018 г.
Фото: скриншот трансляции
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