Следователи проверят обращение к Путину о смерти ярославны по вине врачей

Ярославские следователи устроят проверку после прямой линии президента

Сегодня в ходе прямой линии президента Владимира Путина, которая идёт уже третий час, главе государства рассказали о проблемах онкологии. И в пример привели Ярославскую область.

Студентка, задавшая вопрос президенту, рассказала о смерти от болевого шока жительницы Ярославля.

— Мама Веры Вуприной из Ярославской области умерла от болевого шока, только потому что не было лекарств у скорой помощи. В Апатитах, откуда вам год назад задавала вопрос Дарья Старикова, врач принимает всего по два часа, — перечисляла проблемы девушка. — Мне 24, и я в этом году заканчиваю университет. И для меня очень важно, как же мы будем в будущем спасать пациентов?



На это заявление тут же откликнулись следователи ярославского управления СКР.

— По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.