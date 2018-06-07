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Следователи проверят обращение к Путину о смерти ярославны по вине врачей
7 июня 2018 14:39
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Сегодня в ходе прямой линии президента Владимира Путина, которая идёт уже третий час, главе государства рассказали о проблемах онкологии. И в пример привели Ярославскую область.
Студентка, задавшая вопрос президенту, рассказала о смерти от болевого шока жительницы Ярославля.
— Мама Веры Вуприной из Ярославской области умерла от болевого шока, только потому что не было лекарств у скорой помощи. В Апатитах, откуда вам год назад задавала вопрос Дарья Старикова, врач принимает всего по два часа, — перечисляла проблемы девушка. — Мне 24, и я в этом году заканчиваю университет. И для меня очень важно, как же мы будем в будущем спасать пациентов?
— По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Фото: Александра Савельева
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