Трёх ярославских школьников выгнали с ЕГЭ

Школьники умудрились пронести телефоны через металлоискатели

Вчера в Ярославской области сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. Заявление на сдачу подали 5 тысяч 53 человека, двое из них писали экзамен прямо на дому.

В этот раз не обошлось без нарушений — с экзамена пришлось выгнать троих выпускников. Двое учеников пронесли с собой мобильные телефоны, а один — шпаргалку.

— Мобильные телефоны на экзамене запрещены, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Это нарушение порядка проведения ЕГЭ, оно влечет удаление нарушителя с аннулированием результатов экзамена. Причем независимо от того, использовался телефон или нет, достаточно установить сам факт наличия запрещенного предмета. Еще раз напоминаю об этом всем участникам ЕГЭ.

Все остальные, сдававшие экзамен, узнают результаты не позднее 25 июня.

Смотрите фоторепортаж с первого ЕГЭ этого года.