Трёх ярославских школьников выгнали с ЕГЭ

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Вчера в Ярославской области сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. Заявление на сдачу подали 5 тысяч 53 человека, двое из них писали экзамен прямо на дому.
В этот раз не обошлось без нарушений — с экзамена пришлось выгнать троих выпускников. Двое учеников пронесли с собой мобильные телефоны, а один — шпаргалку.
— Мобильные телефоны на экзамене запрещены, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Это нарушение порядка проведения ЕГЭ, оно влечет удаление нарушителя с аннулированием результатов экзамена. Причем независимо от того, использовался телефон или нет, достаточно установить сам факт наличия запрещенного предмета. Еще раз напоминаю об этом всем участникам ЕГЭ.
Экзамен по русскому языку — один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальное количество баллов для получения аттестата — 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный проходной порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, — 36 баллов.
Все остальные, сдававшие экзамен, узнают результаты не позднее 25 июня.
Смотрите фоторепортаж с первого ЕГЭ этого года.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров