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Сволочи! Дайте колесо: «Отпетые мошенники» застряли на ярославских дорогах

7 июня 2018 12:28
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дороги, Ярославская область, Отпетые мошенники

Популярные в 90-е группы «Отпетые мошенники» и «Руки вверх» встретились ночью на дороге в Ярославской области. Музыканты возвращались в Москву после концертов в Рыбинске и были вынуждены задержаться посреди ночи на дороге. Ярославские ямы, похоже, надолго запомнятся исполнителям, ведь из-за одной из них у «Мерседеса», на котором ехал солист группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов, пробило колесо.

Вокалист «Руки вверх» Сергей Жуков решил скоротать время, снимая видео.

— Криминальные хроники Рыбинска. Скажите, что произошло, как вы оказались тут? — спрашивает за кадром Сергей Жуков.

— Сволочи! Дайте колесо! Мы пробили колесо, — отвечает ему Сергей Аморалов.

Вокалист «Отпетых мошенников» в своём инстаграме пожаловался на то, что он замёрз, пока машине меняли колесо.

Ухх!!!Было холодно!! Бррр(((((

Публикация от Sergey Amoralov (@amoralov777)

Участники поп-групп хоть и с потерей колеса, но выехали из Ярославской области, а жители продолжают страдать от ям. Вчера в Заволжском районе Ярославля яма на проспекте Авиаторов стала причиной ДТП.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Сергей Жуков/instagram.com
Продажа авто, мото
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