Сволочи! Дайте колесо: «Отпетые мошенники» застряли на ярославских дорогах

Артисты меняли колесо на трассе

Популярные в 90-е группы «Отпетые мошенники» и «Руки вверх» встретились ночью на дороге в Ярославской области. Музыканты возвращались в Москву после концертов в Рыбинске и были вынуждены задержаться посреди ночи на дороге. Ярославские ямы, похоже, надолго запомнятся исполнителям, ведь из-за одной из них у «Мерседеса», на котором ехал солист группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов, пробило колесо.

Вокалист «Руки вверх» Сергей Жуков решил скоротать время, снимая видео.

— Криминальные хроники Рыбинска. Скажите, что произошло, как вы оказались тут? — спрашивает за кадром Сергей Жуков.

— Сволочи! Дайте колесо! Мы пробили колесо, — отвечает ему Сергей Аморалов.

Вокалист «Отпетых мошенников» в своём инстаграме пожаловался на то, что он замёрз, пока машине меняли колесо.

Ухх!!!Было холодно!! Бррр((((( Публикация от Sergey Amoralov (@amoralov777) 5 Июн 2018 в 4:27 PDT

Участники поп-групп хоть и с потерей колеса, но выехали из Ярославской области, а жители продолжают страдать от ям. Вчера в Заволжском районе Ярославля яма на проспекте Авиаторов стала причиной ДТП.