«Ничего не увидел из-за флагов»: как новый заммэра Ярославля сходил на антимусорный митинг

Заммэра Аксютенко сдержал слово и сходил на митинг

Вчера вечером на площадь Мира, где проходил митинг против ввоза московского мусора на ярославский полигон «Скоково», пришёл новый заместитель мэра города Алексей Аксютенко.

— Из-за обилия флагов и количества политических лозунгов практически не удалось увидеть ничего конструктивного, — рассказал о своём походе на митинг чиновник. — Пообщался с людьми, многие недовольны попытками политизировать тему.

При этом некоторые участники митинга говорят, что он не так сильно и хотел разглядеть происходящее.

— Мы его видели в самом конце митинга, — рассказали активисты. — Он ходил чуть в стороне за импровизированной сценой, общался с кем-то.

Заместитель мэра Аксютенко накануне пообещал местным журналистам, что придёт на митинг, где горожане выразят протест против ввоза московского мусора на полигон «Скоково». Но сразу предупредил, что говорить там ничего не будет, так как ещё не разобрался в проблеме.

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