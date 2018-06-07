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Город

Ярославцы пойдут в суд с иском к губернатору

7 июня 2018 11:50
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митинг, иск, мусор, Ярославль, мусорный скандал

На митинге, прошедшем 6 июня на площади Мира, против московского мусора ярославцы решили написать иск правительству области с требованием закрыть полигон «Скоково» из-за его несоответствия требованиям к мусорному полигону.

Это решение включили в резолюцию, которую в конце митинга зачитал председатель ярославского отделения «Яблоко» Олег Виноградов.

Первым пунктом резолюции стало проведение референдума с опросами: «Вы против ввоза московского мусора на ярославский полигон?», «Вы за строительство мусороперерабатывающего завода?». Вторым — иск правительству Ярославской области о закрытии полигона «Скоково» как не соответствующего требованиями, предъявляемым к полигону. Третьим пунктом резолюции собравшиеся потребовали от губернатора и правительства Ярославской области опубликовать все документы по обращению мусора в нашем регионе.

Всего на вчерашний митинг вышли около тысячи человек. Это четвёртый проведённый в городе антимусорный митинг и первый согласованный с районной администрацией.

Тем временем глава регионального отделения КПРФ Александр Воробьёв получил уже два штрафа за несанкционированный митинг и антимусорные пикеты. Сторонники переживают, не лишится ли он из-за этого возможности баллотироваться в областную думу этой осенью.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
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