×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Спас пешеходов ценой авто: момент серьёзной аварии в Брагино попал на видео

7 июня 2018 11:12
4 475 13
ДТП, видео, Ярославль

В Ярославле произошло ДТП, в котором чудом обошлось без жертв.

Авария случилась накануне в Брагино на перекрёстке улицы Труфанова и проспекта Дзержинского. Там на перекрёстке столкнулись две иномарки. Одна от удара выскочила прямо на пешеходный переход.

 

В сети попала видеозапись, на которой виден сам момент аварии. На перекрёстке одна машина, не пропустив встречную, стала поворачивать. От удара «Шевроле» отбросило в сторону прямо на разделительную полосу на пешеходном переходе. Многие ярославцы увидели только последствия аварии: «Шевроле», застрявшую на разделительной полосе. В соцсетях стали сразу появляться нелицеприятные комментарии.

— 77-й регион. Не для цариц наши дороги, — пишут пользователи интернета.

Однако в этом ДТП всё могло закончится трагичнее, если бы не реакция водителя «Шевроле».

— Я в этом ДТП четырёх пешеходов от увечий спас, хоть и ценой авто, — рассказал водитель «Шевроле» Антон Криворучек.

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: "Ярнет"
Видео: SafeRegion/Youtube.com
Продажа авто, мото
Далее: В День России центр Ярославля перекроют: где будет не проехать

Новое на сайте
В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона

В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона
Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков
Предметы скоро «заговорят»: в Ярославле появится промышленный интернет вещей

Предметы скоро «заговорят»: в Ярославле появится промышленный интернет вещей
Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара

Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара
Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе

Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе

Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Комментарии (10): Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (9): Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,80 62,09
EUR 73,16 73,49
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 07.06
USD 62,01 0,02
EUR 72,86 0,35
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.