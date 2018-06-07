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Спас пешеходов ценой авто: момент серьёзной аварии в Брагино попал на видео
7 июня 2018 11:12
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В Ярославле произошло ДТП, в котором чудом обошлось без жертв.
Авария случилась накануне в Брагино на перекрёстке улицы Труфанова и проспекта Дзержинского. Там на перекрёстке столкнулись две иномарки. Одна от удара выскочила прямо на пешеходный переход.
В сети попала видеозапись, на которой виден сам момент аварии. На перекрёстке одна машина, не пропустив встречную, стала поворачивать. От удара «Шевроле» отбросило в сторону прямо на разделительную полосу на пешеходном переходе. Многие ярославцы увидели только последствия аварии: «Шевроле», застрявшую на разделительной полосе. В соцсетях стали сразу появляться нелицеприятные комментарии.
— 77-й регион. Не для цариц наши дороги, — пишут пользователи интернета.
Однако в этом ДТП всё могло закончится трагичнее, если бы не реакция водителя «Шевроле».
— Я в этом ДТП четырёх пешеходов от увечий спас, хоть и ценой авто, — рассказал водитель «Шевроле» Антон Криворучек.
В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото: "Ярнет"
Видео: SafeRegion/Youtube.com
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