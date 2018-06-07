В День России центр Ярославля перекроют: где будет не проехать

Центр города перекроют по малому кругу

12 июня центр Ярославля закроют для проезда машин по малому кругу. В этот день на Советской площади устроят спортивные события в честь праздника.

А потому перекроют участки улиц, прилегающие к площади Советской, Кирова, Нахимсона, площадь Челюскинцев, Советский переулок, Народный переулок с 08:00 до 17:00.

— Также на указанных участках вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, — добавили в мэрии Ярославля.

Напоминаем, что в честь праздника нас ждут три выходных дня: как будем отдыхать.