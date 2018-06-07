|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В День России центр Ярославля перекроют: где будет не проехать
7 июня 2018 11:05
1 134 4
12 июня центр Ярославля закроют для проезда машин по малому кругу. В этот день на Советской площади устроят спортивные события в честь праздника.
А потому перекроют участки улиц, прилегающие к площади Советской, Кирова, Нахимсона, площадь Челюскинцев, Советский переулок, Народный переулок с 08:00 до 17:00.
— Также на указанных участках вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, — добавили в мэрии Ярославля.
Напоминаем, что в честь праздника нас ждут три выходных дня: как будем отдыхать.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров