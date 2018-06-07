«Миффка, с днём рождения»: ярославцы поздравили друзей с недостроя

Милое поздравление поднимает настроение прохожим

Четыре больших баннера появились на строящемся доме между улицами Большой и Малой Октябрьской с поздравлением с днём рождения и трогательным признанием строчками из песни Мурата Насырова.

— Миффка, с днём рождения! Я — это ты, ты — это я, и никого не надо нам, — написано на трёх баннерах.

На отдельном баннере нарисован милый медведь с большим сердцем.

Насколько такое поздравление обрадовало того, кому оно предназначалось - непонятно, но проходящим мимо людям оно точно поднимает настроение.

Оригинально поздравить родственников и знакомых решили ещё несколько ярославцев. «Открытки» появились сразу на нескольких бин-боксах в центре города. Вот только не все оценили такой креатив, решив, что писать поздравление на урнах — новый вид троллинга.