«Семёрка» влетела под МАН: две улицы встали в пробке

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Сегодня около восьми утра на перекрёстке улиц Городской Вал и Большой Октябрьской произошло ДТП. «Семёрка» влетела под грузовик МАН. Удар пришёлся на водительскую сторону легкового автомобиля, у машины смят капот.
— Грузовику только бампер помяло и крыло — минимум ущерба, — написала Виктория Зуева в группе «Местоположение ДПС» в соцсети «ВКонтакте».
«Семерка» самостоятельно уехать после ДТП уже не смогла.
Из-за аварии в час пик на улицах Большой Октябрьской и Горвале образовались пробки. До сих пор стоят машины и в Заволжском районе — возле Юбилейного моста опрокинулась «Газель».
Фото: Первый ярославский автопортал/VK.com, Местоположение ДПС/VK.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров