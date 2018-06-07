«Семёрка» влетела под МАН: две улицы встали в пробке

Удар легковому автомобилю пришёлся на водительскую сторону

Сегодня около восьми утра на перекрёстке улиц Городской Вал и Большой Октябрьской произошло ДТП. «Семёрка» влетела под грузовик МАН. Удар пришёлся на водительскую сторону легкового автомобиля, у машины смят капот.

— Грузовику только бампер помяло и крыло — минимум ущерба, — написала Виктория Зуева в группе «Местоположение ДПС» в соцсети «ВКонтакте».

«Семерка» самостоятельно уехать после ДТП уже не смогла.

«Семерка» сильно пострадала в ДТП

Из-за аварии в час пик на улицах Большой Октябрьской и Горвале образовались пробки. До сих пор стоят машины и в Заволжском районе — возле Юбилейного моста опрокинулась «Газель».