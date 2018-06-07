В Ярославле перевернувшаяся «Газель» парализовала движение за Волгой

Пробка от зоопарка

Огромная пробка собралась возле Юбилейного моста в сторону Брагино. Причина — перевернувшаяся «Газель» на подъезде к развязке.

— Пробка за Волгой практически от зоопарка, — передают с места событий водители.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Кроме тех, кто на час застрял в пробке. Водители, ищите пути объезда.