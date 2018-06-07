Валентина Терешкова отправила в космос корабль с астронавтами из России и Европы

Перед стартом корабля

На Байконуре 6 июня взлетел в космос корабль «Союз МС-09». На нём на международную космическую станцию отправились три космонавта — из России Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Уньен-Ченселлор и представитель Европейского космического агентства Александр Герст (Германия).

Проводила астронавтов в полёт первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Вместе с ней приехал на Байконур и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

— Повторю ставшую фирменной цитату Валентины Владимировны, пожелаю удачи космонавтам и надеюсь, что небо снимет перед ними шляпу, — сказал Дмитрий Миронов.

Стыковка корабля с МКС должна произойти 8 июня.

Тем временем костромские музыканты-провокаторы сравнили Валентину Терешкову с Моникой Беллуччи.