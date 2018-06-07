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Валентина Терешкова отправила в космос корабль с астронавтами из России и Европы
7 июня 2018 06:20
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На Байконуре 6 июня взлетел в космос корабль «Союз МС-09». На нём на международную космическую станцию отправились три космонавта — из России Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Уньен-Ченселлор и представитель Европейского космического агентства Александр Герст (Германия).
Проводила астронавтов в полёт первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Вместе с ней приехал на Байконур и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
— Повторю ставшую фирменной цитату Валентины Владимировны, пожелаю удачи космонавтам и надеюсь, что небо снимет перед ними шляпу, — сказал Дмитрий Миронов.
Стыковка корабля с МКС должна произойти 8 июня.
Тем временем костромские музыканты-провокаторы сравнили Валентину Терешкову с Моникой Беллуччи.
Фото: Правительство ЯО
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