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Город

Разбилась на недостроенной больнице: кто ответит за гибель девочки в Угличе

7 июня 2018 09:19
4 179 16
ребенок, недострой, кома, Углич, Ярославская область

Стали известны новые подробности трагедии, произошедшей в Угличе. Упав с недостроя, погибла, не выходя из комы, 11-летняя девочка.

Как сообщает местный житель Кирилл Воронин, всё произошло на недостроенном корпусе угличской центральной районной больницы.

— 11-летняя девочка умерла после неудачного падения с третьего этажа недостроенного инфекционного корпуса угличской ЦРБ, — пишет в соцсетях Кирилл Воронин. — Здание же принадлежит департаменту здравоохранения Ярославской области.

Как рассказывает Кирилл Воронин, только на следующий день после трагедии доступ на недострой перекрыли, пустующие окна заколотили.

Теперь в управлении Следственного комитета по Ярославской области разберутся, на кого ляжет ответственность за то, что в недостроенный корпус был открыт доступ посторонним.

Напомним, девочка гуляла по недострою с друзьями. Школьница упала с третьего этажа на второй.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Кирилл Воронин/Vk.com
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