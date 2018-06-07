Разбилась на недостроенной больнице: кто ответит за гибель девочки в Угличе

Недостроенный корпус угличской ЦРБ

Стали известны новые подробности трагедии, произошедшей в Угличе. Упав с недостроя, погибла, не выходя из комы, 11-летняя девочка.

Как сообщает местный житель Кирилл Воронин, всё произошло на недостроенном корпусе угличской центральной районной больницы.

— 11-летняя девочка умерла после неудачного падения с третьего этажа недостроенного инфекционного корпуса угличской ЦРБ, — пишет в соцсетях Кирилл Воронин. — Здание же принадлежит департаменту здравоохранения Ярославской области.

Как рассказывает Кирилл Воронин, только на следующий день после трагедии доступ на недострой перекрыли, пустующие окна заколотили.

Теперь в управлении Следственного комитета по Ярославской области разберутся, на кого ляжет ответственность за то, что в недостроенный корпус был открыт доступ посторонним.

Напомним, девочка гуляла по недострою с друзьями. Школьница упала с третьего этажа на второй.