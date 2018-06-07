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Мэрия передумала брать деньги с ярославцев за детские городки
6 июня 2018 23:25
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Мэр Ярославля окончательно отказался от идеи переложить содержание детских городков на плечи жителей. Об этом он заявил на заседании муниципалитета перед депутатами во время своего отчёта.
— Дополнительные денежные сборы с жителей взиматься не будут. Этот вопрос снят полностью, — сказал мэр в ответ на вопрос от депутатов содержании городков.
Ранее градоначальник заявлял, что тему нужно проработать. Мэрия планировала передать со своего баланса детские городки во дворах самим ярославцам. Даже уточняли, что бесплатно, денег за это не возьмут. Но содержать бы тогда площадки жителям пришлось бы самим, для этого даже ввели тариф. В итоге от идеи полностью отказались.
Фото: Александра Савельева
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