В Ярославле загорелись корпуса Большой мануфактуры

Пожар в исторических корпусах

Сегодня вечером случился пожар в Красноперекопском районе Ярославля. Дым повалил со стороны исторических корпусов Ярославской Большой мануфактуры.

Загорелось здание № 6 по улице Калмыковых.

— Тлело на 70 квадратных метрах, на втором этаже здания, — рассказали в главном управлении МЧС по Ярославской области.

Спасатели быстро справились с огнём, но рассказали, что подобные случаи с этими старыми корпусами происходят не впервые.

Ярославские градозащитники часто пытаются обратить внимание властей на эти корпуса. Нашёлся даже инвестор, готовый возродить этот микрорайон.