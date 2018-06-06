В Ярославле загорелись корпуса Большой мануфактуры

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Сегодня вечером случился пожар в Красноперекопском районе Ярославля. Дым повалил со стороны исторических корпусов Ярославской Большой мануфактуры.
Загорелось здание № 6 по улице Калмыковых.
— Тлело на 70 квадратных метрах, на втором этаже здания, — рассказали в главном управлении МЧС по Ярославской области.
Спасатели быстро справились с огнём, но рассказали, что подобные случаи с этими старыми корпусами происходят не впервые.
Ярославские градозащитники часто пытаются обратить внимание властей на эти корпуса. Нашёлся даже инвестор, готовый возродить этот микрорайон.
Фото: Дмитрий Линник
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