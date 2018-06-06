Тушили все: в Ярославской области на трассе загорелась «Газель»

Из-за дыма было не видно дорогу

Сегодня в Ростовском районе возле деревни Дертники на трассе М-8 загорелась грузовая «Газель» с номерами Московской области.

Из-за сильного дыма было практически не видно дороги.





— Возгорание произошло в моторном отсеке, — рассказал свидетель происшествия Ярослав Мазур.

Проезжающие рядом водители начали останавливаться и своими огнетушителями тушить машину.

— С моменты вызова пожарных до их приезда прошло минут 20 , — рассказал Ярослав. — К этому моменту мы всем миром уже потушили «Газель».

От огня никто из людей не пострадал.

Много машин остановилось, чтобы помочь водителю тушить авто



Чуть больше времени — 25 минут — понадобилось, чтобы потушить сразу пять машин. Авто подожгли ночью в Заволжском районе.