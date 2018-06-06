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Тушили все: в Ярославской области на трассе загорелась «Газель»
6 июня 2018 15:47
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Сегодня в Ростовском районе возле деревни Дертники на трассе М-8 загорелась грузовая «Газель» с номерами Московской области.
Из-за сильного дыма было практически не видно дороги.
— Возгорание произошло в моторном отсеке, — рассказал свидетель происшествия Ярослав Мазур.
Проезжающие рядом водители начали останавливаться и своими огнетушителями тушить машину.
— С моменты вызова пожарных до их приезда прошло минут 20 , — рассказал Ярослав. — К этому моменту мы всем миром уже потушили «Газель».
От огня никто из людей не пострадал.
Чуть больше времени — 25 минут — понадобилось, чтобы потушить сразу пять машин. Авто подожгли ночью в Заволжском районе.
Фото: Ярослав Мазур
Видео: Ярослав Мазур
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