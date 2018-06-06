На остановке или нет: как прокуратура отреагировала на запреты мэра для маршруток

Теперь выйти «на перекрёстке» не получится

В Ярославле идёт активная замена автопарка маршрутных такси, а вместе с тем и правил перевозки пассажиров. Теперь пазик не остановится на повороте возле дома или рядом с маркетом — маршрутные такси теперь останавливаются только на остановках.

— В маршрутке на стекле висит памятка для пассажиров с выдержками из федерального закона, и там чёрным по белому написано — водитель должен сажать и высаживать пассажиров в любой точке маршрута, где остановка не запрещена правилами дорожного движения, — пожаловались к нам в редакцию ярославцы. — А поворачиваешь голову — на дверях объявление: «Теперь только на остановках. Постановление мэра». Просили водителя остановить, говорит, что решение мэра важнее.

Вопрос о том, может ли местная исполнительная власть перекраивать такие федеральные законы мы переадресовали в прокуратуру. Ответ не заставил себя долго ждать. Правда, прокуроры так и не объяснили можно ли требовать у маршрутчиков остановить автобус в удобном месте, где нет остановки. Вопрос о том, кого лучше слушать — федеральный закон или мэра Ярославля — переадресовали мэру Ярославля.

До постановления мэра ярославцы могли выходить из маршруток поближе к дому

— Рассмотрение доводов относится к компетенции органа местного самоуправления, поскольку дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа являются вопросами местного значения городского округа, — говорится в письме за подписью и.о. прокурора города Ярославля Любови Созиновой.

Тем временем городские власти объяснили, зачем переписали правила и ввели новый запрет.

— Останавливать где-попало — это неправильно, — сказал официальный представитель мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — В первую очередь это небезопасно для пассажиров, и, во-вторых, усложняет дорожную обстановку.

В июне 2017-го ярославские власти озвучили новые правила для маршрутчиков. Водители должны быть в белых воротничках, а пазики — красными. Наряду с этим появилось и новое требование — останавливаться только на остановках.

Мэр Ярославля славится своим стремлением к кардинальным переменам. Недавно мы рассказывали, каких ещё запретов навводил в городе Владимир Слепцов. А ещё глава города сегодня на отчёте о проделанной работе не только хвастался достижениями, но и признался, что не всё смог сделать.