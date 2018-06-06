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Город

В центре Ярославля подменили чугунное ограждение

6 июня 2018 14:34
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Ярославль, чугунное ограждение

На проспекте Ленина вместо секций чугунного ограждения появилось несколько стальных.

Внимательные ярославцы заметили подмену — новые секции ограды заметно тоньше старых, и разместили фото в группе «Дороги Ярославля» в фейсбуке.

— Две фотографии чугунного ограждения на проспекте Ленина, — написал Валерий Галашин. — Вопрос: где железо, а где чугун? И почему железо, когда обещали сохранить чугунное ограждение?

Директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов ответил, что мэрия была вынуждена так поступить из-за того, что много секций ограждения на проспекте пострадало от машин.

— За зиму и весну по вине водителей разбито более 75 секций забора, не считая стоек, — написал Михаил Кузнецов. — Не дожидаясь судебных разбирательств и взысканий с виновников, город обеспечил ремонт. Вы, уверен, согласитесь, что так оно выглядит более эстетично, нежели с разрывами.

От прямого ответа на вопрос, заменят ли эти решётки обратно на чугунные, глава ДГХ уклончиво ответил, что только после судов и взысканий.

В прошлом году ярославцы отстояли чугунное ограждение на проспекте Ленина, которое хотели заменить во время благоустройства на новый забор с позолоченными мишками.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Валерий Галашин Дороги Ярославля/facebook.com
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