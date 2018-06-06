Чемпионат мира начнётся 14 июня

Ярославцы примут участие в чемпионате мира по футболу. Три юных музыканта из нашего города выступят на открытии мундиаля 14 июня в Лужниках.

В состав оркестра под руководством Юрия Башмета вошли две скрипачки и виолончелистка. Музыканты исполнят «Первый концерт для фортепиано с оркестром» Чайковского.

— Чтобы пробиться в состав оркестра, мы преодолели строгий отбор. Прослушивания прошли в мае, — рассказали девочки.

Напомним, что Ярославль вошёл в пятёрку городов, куда приедут болельщики на время проведения чемпионата мира.