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Ярославцы примут участие в чемпионате мира по футболу
6 июня 2018 13:28
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Ярославцы примут участие в чемпионате мира по футболу. Три юных музыканта из нашего города выступят на открытии мундиаля 14 июня в Лужниках.
В состав оркестра под руководством Юрия Башмета вошли две скрипачки и виолончелистка. Музыканты исполнят «Первый концерт для фортепиано с оркестром» Чайковского.
— Чтобы пробиться в состав оркестра, мы преодолели строгий отбор. Прослушивания прошли в мае, — рассказали девочки.
Напомним, что Ярославль вошёл в пятёрку городов, куда приедут болельщики на время проведения чемпионата мира.
Фото: http://ru.fifa.com
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