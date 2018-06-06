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«Мы не смогли всё и сразу»: мэр Ярославля в отчёте о своей работе указал на недостатки
6 июня 2018 11:35
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Мэр Ярославля Владимир Слепцов выступил с отчётом о проделанной работе за 2017 год перед депутатами муниципалитета. Он много времени посвятил развитию экономики города.
— Главное, что нам удалось, — задать мощный импульс дальнейшему развитию города, — громко заявил глава города.
Слепцов много рассказывал о достижениях, но заострил внимание и на том, что, несмотря на объемы работ, проделанных в прошлом году, не весь город приведён в порядок.
— Есть позитивная динамика, но работы ещё много, — признался ярославский мэр. — Из-за дефицита бюджета не удалось все проблемы решить сразу. Мы понимали, что ремонт дорог, аварийное жилье, строительство детских садов и в целом благоустройство города — это приоритетные направления, которые мы должны реализовать.
Кстати, на решение этих вопросов из областного и федерального бюджетов было выделено в 2,2 раза средств больше, чем в 2016 году. Общий объем субсидий превысил 3 миллиона рублей.
Подробно об отчёте мэра можно прочитать в онлайн-трансляции с заседания муниципалитета.
Фото: Александра Савельева
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