«Мы не смогли всё и сразу»: мэр Ярославля в отчёте о своей работе указал на недостатки

Владимир Слепцов доложил депутатам не только об успехах

Мэр Ярославля Владимир Слепцов выступил с отчётом о проделанной работе за 2017 год перед депутатами муниципалитета. Он много времени посвятил развитию экономики города.

— Главное, что нам удалось, — задать мощный импульс дальнейшему развитию города, — громко заявил глава города.

Слепцов много рассказывал о достижениях, но заострил внимание и на том, что, несмотря на объемы работ, проделанных в прошлом году, не весь город приведён в порядок.

— Есть позитивная динамика, но работы ещё много, — признался ярославский мэр. — Из-за дефицита бюджета не удалось все проблемы решить сразу. Мы понимали, что ремонт дорог, аварийное жилье, строительство детских садов и в целом благоустройство города — это приоритетные направления, которые мы должны реализовать.

Депутаты внимательно слушали всё, что говорил мэр



Кстати, на решение этих вопросов из областного и федерального бюджетов было выделено в 2,2 раза средств больше, чем в 2016 году. Общий объем субсидий превысил 3 миллиона рублей.

Подробно об отчёте мэра можно прочитать в онлайн-трансляции с заседания муниципалитета.