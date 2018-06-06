Расширили за счёт клумбы: когда в Ярославле откроют отремонтированную Комсомольскую площадь

Рабочие должны сдать объект до конца июня

Мэрия Ярославля опубликовала отчёт о ремонте дороги на Комсомольской площади. Там сейчас фрезеруют старый асфальт и ставят бордюры. Как всё это делается, проверили активисты «Народного контроля».

— Мы видим, что подрядчик идет в графике, работы проводит с соблюдением технологий. Единственное пожелание на этом объекте — немного ускорить работу водоканала, который проводил здесь замену своих сетей. Сейчас ему осталось благоустроить место проведения своих работ, — рассказал активист проекта «Народный контроль» Алексей Таганов.

Рабочие должны сдать объект до конца июня. В проекте запланировано расширение центральной клумбы с сохранением двухполосной схемы движения автотранспорта.

— В центре Комсомольской площади располагается клумба. Изначально планировали увеличить её диаметр до 34 метров. Однако, учитывая быстрорастущий автомобильный трафик в городе, проектировщики приняли технологическое решение сузить диаметр клумбы до 30 метров. В итоге в самом узком месте проезжая часть составит 12 метров в ширину, — добавил представитель технического надзора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля Роман Ходаков.

Ремонт Комсомольской площади идёт в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». В распоряжение редакции 76.ru попал полный список улиц Ярославля, где этим летом сделают основательный ремонт.