В ГИБДД рассказали подробности аварии в Брагино, где столкнулись кроссовер и мотоцикл

На мотоцикле ехали молодой человек и девушка

В управлении ГИБДД по Ярославской области рассказали подробности ДТП в Брагино, где столкнулись кроссовер Great Wall и мотоцикл. Оказалось, что водитель мотоцикла нарушил правила, повернув с Ленинградского проспекта на улицу Урицкого.

— Мотоциклист нарушил правила очередности проезда. В результате аварии пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Они нуждаются в амбулаторном лечении, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

Напомним, авария произошла вчера вечером на перекрёстке Ленинградского проспекта и улицы Урицкого.