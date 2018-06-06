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В ГИБДД рассказали подробности аварии в Брагино, где столкнулись кроссовер и мотоцикл
6 июня 2018 11:09
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В управлении ГИБДД по Ярославской области рассказали подробности ДТП в Брагино, где столкнулись кроссовер Great Wall и мотоцикл. Оказалось, что водитель мотоцикла нарушил правила, повернув с Ленинградского проспекта на улицу Урицкого.
— Мотоциклист нарушил правила очередности проезда. В результате аварии пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Они нуждаются в амбулаторном лечении, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.
Напомним, авария произошла вчера вечером на перекрёстке Ленинградского проспекта и улицы Урицкого.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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