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Пассажиру такси переломало кости лица: стали известны подробности аварии

6 июня 2018 10:25
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ДТП, ЧП, происшествия, такси, авто, авария, Ярославль

Благотворительный фонд «Гарант» дал денег 24-летнему ярославцу, который этой весной пострадал в аварии, когда ехал в такси. Ему выплатили 12,5 тысячи рублей.

Фонд «Гарант» рассчитывает помощь по методике страховых компаний. Каждому повреждению (диагнозу) присвоена определенная сумма выплаты. Если повреждений несколько, выплаты суммируются. Фонд аккумулирует средства для выплат за счет взносов сервиса «Максим» и партнеров-перевозчиков.

— Автомобиль такси «подрезала» другая машина, и таксист, уходя от столкновения, вывернул руль в сторону и врезался в столб, — рассказали подробности аварии начальник отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников. — В результате ДТП пассажир получил переломы лицевых костей, так как отказался пристегнуться ремнем безопасности.

Сегодня в ленты новостей попала другая авария, которая произошла в час пик на Тутаевском шоссе. В районе бывшего предприятия «Техуглерод» столкнулись маршрутка № 96 и грузовая «Газель».

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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