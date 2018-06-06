Пассажиру такси переломало кости лица: стали известны подробности аварии

Пострадавшему в ДТП пассажиру такси понадобилась помощь медиков

Благотворительный фонд «Гарант» дал денег 24-летнему ярославцу, который этой весной пострадал в аварии, когда ехал в такси. Ему выплатили 12,5 тысячи рублей.

— Автомобиль такси «подрезала» другая машина, и таксист, уходя от столкновения, вывернул руль в сторону и врезался в столб, — рассказали подробности аварии начальник отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников. — В результате ДТП пассажир получил переломы лицевых костей, так как отказался пристегнуться ремнем безопасности.

Сегодня в ленты новостей попала другая авария, которая произошла в час пик на Тутаевском шоссе. В районе бывшего предприятия «Техуглерод» столкнулись маршрутка № 96 и грузовая «Газель».