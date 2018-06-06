Ночной пожар в доме на Пятёрке тушили три часа

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Около трёх часов ночи на улице Белинского загорелся дом № 17а. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС. На место выехали 4 пожарные машины и 14 спасателей.
Почти 2 часа потребовалось пожарным, чтобы локализовать огонь, только в 6 утра пожар полностью потушили.
— В результате пожара никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Огонь частично уничтожил кровлю здания на площади 60 квадратных метров.
Загоревшийся дом расселён.
Весной во Фрунзенском районе Ярославля сгорели бараки, которые тоже по документам были расселены, но там жили 10 человек. Люди потеряли всё имущество.
Фото: Подслушано в Ярославле/VK.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров