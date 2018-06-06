Ночной пожар в доме на Пятёрке тушили три часа

Горел второй этаж дома

Около трёх часов ночи на улице Белинского загорелся дом № 17а. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС. На место выехали 4 пожарные машины и 14 спасателей.

Почти 2 часа потребовалось пожарным, чтобы локализовать огонь, только в 6 утра пожар полностью потушили.

— В результате пожара никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Огонь частично уничтожил кровлю здания на площади 60 квадратных метров.

Загоревшийся дом расселён.

Весной во Фрунзенском районе Ярославля сгорели бараки, которые тоже по документам были расселены, но там жили 10 человек. Люди потеряли всё имущество.