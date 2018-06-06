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Ярославец чуть не лишился жизни, вступившись за жену
6 июня 2018 07:33
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Мужчина вступился за жену и получил за это удар ножом.
В марте этого года в одной из квартир по улице Угличской собралась компания друзей. В какой-то момент между двумя девушками произошла ссора. Настолько серьёзная, что одна из женщин пожаловалась мужу. Тот решил отстоять честь жены, правда, не по-мужски. Он несколько раз ударил знакомую по лицу. В ответ женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь. Тот в тяжёлом состоянии попал в больницу, но врачи сумели ему помочь.
— Женщина превысила пределы необходимой самообороны. В отношении неё возбуждено уголовное дело, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Напомним, недавно ещё одна ярославна превысила пределы самообороны: она убила мужа, жестоко избившего её.
Фото: Александра Савельева
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