Лежала без сознания: после столкновения с кроссовером тяжёлые травмы получила пассажирка мотоцикла

ДТП в Брагино

В Ярославле на перекрёстке Ленинградского проспекта и улицы Урицкого произошло ДТП: столкнулись Great Wall и мотоцикл.

На мотоцикле ехали молодой человек и девушка. Очевидцы сообщают, что пассажирка мотоцикла получила травмы и была без сознания. Первую помощь ей оказали прохожие.

— Ехали двое, парень за рулем мотоцикла, девушка сзади. У парня, скорей всего, нога сломана, а у девушки есть вероятность перелома позвоночника. Ее поднимать не стали до скорой, чтобы не сместить ничего. Только коврик под нее подложили, — рассказала очевидец Татьяна Худенкова.

Через несколько минут на место аварии приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Мы уточняем обстоятельства ДТП.