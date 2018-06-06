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Лежала без сознания: после столкновения с кроссовером тяжёлые травмы получила пассажирка мотоцикла
5 июня 2018 22:15
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В Ярославле на перекрёстке Ленинградского проспекта и улицы Урицкого произошло ДТП: столкнулись Great Wall и мотоцикл.
На мотоцикле ехали молодой человек и девушка. Очевидцы сообщают, что пассажирка мотоцикла получила травмы и была без сознания. Первую помощь ей оказали прохожие.
— Ехали двое, парень за рулем мотоцикла, девушка сзади. У парня, скорей всего, нога сломана, а у девушки есть вероятность перелома позвоночника. Ее поднимать не стали до скорой, чтобы не сместить ничего. Только коврик под нее подложили, — рассказала очевидец Татьяна Худенкова.
Через несколько минут на место аварии приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Мы уточняем обстоятельства ДТП.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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