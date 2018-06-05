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Репортаж
«Скрытое патрулирование»: гаишники устроили тотальную облаву на ярославских водителей
5 июня 2018 19:32
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В Ярославле проходит рейд под названием «Скрытое патрулирование». Сотрудники ГИБДД сегодня встали в начале проспекта Фрунзе и улицы Малой Пролетарской. В этих местах они вычисляли тех, кто поворачивает с Московского проспекта не из своей полосы. За это причитается штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.
— Всех подряд не тормозим, останавливаем только тех, кто нарушает, — уточнил инспектор ДПС специализированного взвода лейтенант полиции Дмитрий Зимин.
Сначала инспекторы фиксируют нарушение на камеру и только потом тормозят нарушителя. Некоторые начинают уверять, что не нарушали правила, тогда им показывают снимки.
— Народ у нас ничего не стесняется: нарушает правила разметки, требование знака «Движение по полосам», правила проезда перекрёстка и другие правила, — добавил инспектор отдельного батальона ДПС Игорь Зубков.
Гаишники сегодня выписали штрафы десяткам нарушителей.
— И правильно, бывает, на поворот стоишь по десять минут, а то и больше, — оценил акцию автомобилист Илья Савельев. — А из-за тех, кому очень надо, все остальные стоят ещё дольше.
Но нарушители оправдываются и говорят, что в пробках виноваты не они.
— Нормально дороги делать надо и светофоры отрегулировать, тогда таких проблем не будет, — говорит Андрей Королёв. — Штрафами ситуацию не исправить.
Среди нарушителей попадаются и маршрутчики. Но не больше одного за рейд. Сотрудники ДПС говорят, что как только один попадается, сразу передаёт остальным, и все сразу начинают проезжать место, где стоят патрульные, по правилам.
В отделе пропаганды и безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ярославской области сказали, что такие рейды теперь будут проходить регулярно. И не только на этих перекрёстках.
Фото: Михаил Контуев
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