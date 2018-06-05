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У Соловьёвской больницы новый главный врач: кто она
5 июня 2018 16:42
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Новым главврачом Соловьёвской больницы в Ярославле стала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Даниленко. Сегодня её представили коллективу.
— Решение было принято после долгих консультаций и с руководством больницы, и с моим советником Александром Дегтяревым, который боле 20 лет возглавлял это лечебное учреждение, — рассказал директор департамента Руслан Саитгареев.
Наталья Даниленко окончила Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Имеет диплом менеджера государственного и муниципального управления. В департаменте здравоохранения она занималась организацией оказания медицинской помощи населению области в государственных учреждениях здравоохранения, координацией деятельности руководителей лечебных учреждений региона, обеспечением организационно-методической помощи органам управления здравоохранением муниципальных образований и муниципальным учреждениям здравоохранения.
Интересно, что Наталья Даниленко является супругой бывшего заместителя председателя правительства Ярославской области Ростислава Даниленко, который был задержан по обвинению в мошенничестве. Правда, позже суд назначил ему мягкое наказание.
Бывший главный врач больницы имени Соловьёва Александр Дегтярёв ушёл на пенсию с поста в начале апреля этого года, но остался главным травматологом области и стал советником директора департамента здравоохранения.
Перед этим главные врачи сменились еще в двух больницах Ярославля. В 2017 году со своего поста ушёл главврач областной больницы, а в начале этого года — онкологической больницы.
Фото: Правительство Ярославской области
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