У Соловьёвской больницы новый главный врач: кто она

Наталью Даниленко (справа) представили коллективу больницы

Новым главврачом Соловьёвской больницы в Ярославле стала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Даниленко. Сегодня её представили коллективу.

— Решение было принято после долгих консультаций и с руководством больницы, и с моим советником Александром Дегтяревым, который боле 20 лет возглавлял это лечебное учреждение, — рассказал директор департамента Руслан Саитгареев.

Интересно, что Наталья Даниленко является супругой бывшего заместителя председателя правительства Ярославской области Ростислава Даниленко, который был задержан по обвинению в мошенничестве. Правда, позже суд назначил ему мягкое наказание.

Бывший главный врач больницы имени Соловьёва Александр Дегтярёв ушёл на пенсию с поста в начале апреля этого года, но остался главным травматологом области и стал советником директора департамента здравоохранения.

Перед этим главные врачи сменились еще в двух больницах Ярославля. В 2017 году со своего поста ушёл главврач областной больницы, а в начале этого года — онкологической больницы.