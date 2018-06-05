×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

У Соловьёвской больницы новый главный врач: кто она

5 июня 2018 16:42
1 671 2
больница, главврач, Ярославль

Новым главврачом Соловьёвской больницы в Ярославле стала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Даниленко. Сегодня её представили коллективу.

— Решение было принято после долгих консультаций и с руководством больницы, и с моим советником Александром Дегтяревым, который боле 20 лет возглавлял это лечебное учреждение, — рассказал директор департамента Руслан Саитгареев.

Наталья Даниленко окончила Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Имеет диплом менеджера государственного и муниципального управления. В департаменте здравоохранения она занималась организацией оказания медицинской помощи населению области в государственных учреждениях здравоохранения, координацией деятельности руководителей лечебных учреждений региона, обеспечением организационно-методической помощи органам управления здравоохранением муниципальных образований и муниципальным учреждениям здравоохранения.

Интересно, что Наталья Даниленко является супругой бывшего заместителя председателя правительства Ярославской области Ростислава Даниленко, который был задержан по обвинению в мошенничестве. Правда, позже суд назначил ему мягкое наказание

Бывший главный врач больницы имени Соловьёва Александр Дегтярёв ушёл на пенсию с поста в начале апреля этого года, но остался главным травматологом области и стал советником директора департамента здравоохранения.

Перед этим главные врачи сменились еще в двух больницах Ярославля. В 2017 году со своего поста ушёл главврач областной больницы, а в начале этого года — онкологической больницы.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Правительство Ярославской области
Продажа авто, мото
Далее: «Возьми меня за руку!»: кто изрисовал дороги в городах Ярославской области

Новое на сайте
В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона

В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона
Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков
Предметы скоро «заговорят»: в Ярославле появится промышленный интернет вещей

Предметы скоро «заговорят»: в Ярославле появится промышленный интернет вещей
Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара

Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара
Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе

Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе

Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Комментарии (8): Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (8): Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,20 62,41
EUR 72,55 72,92
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 06.06
USD 61,98 0,05
EUR 72,51 0,07
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.