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«Возьми меня за руку!»: кто изрисовал дороги в городах Ярославской области
5 июня 2018 16:26
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Необычные надписи появились на дорогах в Ярославской области. Слова «Возьми меня за руку» появились практически одновременно сразу в нескольких городах и посёлках региона. Оказалось, что эти надписи остались после акции гаишников.
— Мы провели это мероприятие, чтобы привлечь внимание родителей, которые иногда забывают внимательно следить за своими детьми на переходах и рядом с дорогой, — рассказали в отделе пропаганды и безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД по Ярославской области. — Надписи мы наносили на дорогах неподалёку от школ и детских садов.
К сожалению, ДТП с участием детей-пешеходов происходят регулярно. Этой весной в Ярославской области правоохранительные органы разбирались с резонансным делом, после того как «Тойота» сбила 8-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
Фото: ГИБДД
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