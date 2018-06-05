«Возьми меня за руку!»: кто изрисовал дороги в городах Ярославской области

Надписи остались после пропагандистской акции гаишников

Необычные надписи появились на дорогах в Ярославской области. Слова «Возьми меня за руку» появились практически одновременно сразу в нескольких городах и посёлках региона. Оказалось, что эти надписи остались после акции гаишников.

— Мы провели это мероприятие, чтобы привлечь внимание родителей, которые иногда забывают внимательно следить за своими детьми на переходах и рядом с дорогой, — рассказали в отделе пропаганды и безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД по Ярославской области. — Надписи мы наносили на дорогах неподалёку от школ и детских садов.

Акцию «Возьми меня за руку!» гаишники провели в Ярославле и других районах области



К сожалению, ДТП с участием детей-пешеходов происходят регулярно. Этой весной в Ярославской области правоохранительные органы разбирались с резонансным делом, после того как «Тойота» сбила 8-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.