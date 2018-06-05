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В подъезде многоэтажки в Ярославле устроили стрельбу
5 июня 2018 16:12
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В Ярославле прямо в подъезде устроил стрельбу мужчина, вышедший из лифта. Молодой парень вышел вместе с другом, достал пистолет и сделал три выстрела.
Целился в светильник, который погас после третьего залпа. Всё это записала камера видеонаблюдения, установленная в подъезде многоэтажки на Московском проспекте, 163.
— Стрельба в подъезде № 12. Если кто-то располагает информацией о личности или местонахождения правонарушителя, был свидетелем неоправданного вандализма, просьба сообщить об этом по телефонам экстренных служб, — пишет местный житель в группе дома «ВКонтакте».
В записи с камеры слышен разговор двух знакомых. Текст разобрать трудно, но, звучит слово «огнестрельное». В запись камеры произошедшее попало 30 мая в 20:34.
Однако в полицию пока о случившемся из этого дома никто не заявлял.
Одно из самых громких ЧП со стрельбой произошло в Ярославской области этой зимой: палили по пассажирскому автобусу.
Фото: Московский проспект дом 163/ vk.com
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