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Власти через камеры собрались следить, как ярославцы выбрасывают мусор
5 июня 2018 16:17
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Слишком много мусорят ярославцы. Стихийные свалки разбросаны по всему городу. На днях семь самосвалов мусора вывезли из под Добрынинского моста, ещё чуть дальше по дороге обнаружили другую свалку.
— Сейчас большая часть отходов уже вывезена, — рассказал председатель комитета по государственному экологическому надзору департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.
Всего за весну в Ярославской области обнаружили больше 50 несанкционированных свалок. Многие возникают по несколько раз уже на убранных местах. Теперь на этих популярных местах собираются установить видеокамеры.
Штраф за несанкционированное размещение отходов: для граждан — до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для предпринимателей — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 250 тысяч рублей— Мы всерьез задумываемся над установкой пишущего видеооборудования на опорах Добрынинского моста, где свалка возникает регулярно, — рассказала глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова. — Нерадивые граждане и некоторые предприятия регулярно заполняют эту площадку мусором. Для нас это уже стало большой проблемой — приходится убирать отходы за счет средств бюджета, привлекать предприятия, сторонние организации.
Сейчас закончили вывоз мусора с трёх стихийных свалок в районе Юго-Западной окружной дороги. Губернатор Ярославской области обвинил самих жителей города в мусорной проблеме.
Фото: Правительство Ярославской области
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