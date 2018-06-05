На въезде в Ярославль перевернулся грузовик

Грузовик перевернулся, пытаясь уйти от столкновения

Неприятная история случилась на трассе под Ярославлем. На въезде в город на трассе М-8 у поворота на посёлок Щедрино перевернулся грузовик.

Машина завалилась на бок, перекрыв сразу две полосы для движения.

— Подрезали. Водитель не стал ничего рассказывать, — рассказал очевидец аварии Денис Пермяков.

Грузовик пытался уйти от столкновения, машину накренило, и она рухнула. К счастью, водитель отделался ушибами, а вот его машину теперь поднимать придётся только спецтехникой.

Водитель грузовика очень расстроился из-за случившегося

Сегодня на трассе в Ярославской области автобус с пассажирами попал в ДТП.