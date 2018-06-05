На въезде в Ярославль перевернулся грузовик

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Неприятная история случилась на трассе под Ярославлем. На въезде в город на трассе М-8 у поворота на посёлок Щедрино перевернулся грузовик.
Машина завалилась на бок, перекрыв сразу две полосы для движения.
— Подрезали. Водитель не стал ничего рассказывать, — рассказал очевидец аварии Денис Пермяков.
Грузовик пытался уйти от столкновения, машину накренило, и она рухнула. К счастью, водитель отделался ушибами, а вот его машину теперь поднимать придётся только спецтехникой.
Сегодня на трассе в Ярославской области автобус с пассажирами попал в ДТП.
Фото: Денис Пермяков
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