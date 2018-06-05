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В Ярославле крестный ход на семь часов перекрыл дороги
5 июня 2018 15:18
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Сегодня в Ярославле проходит крестный ход. Верующие в сопровождении сотрудников полиции идут пешком от Казанского женского монастыря в сторону Толги.
Крестный ход начался в 11. Уже сейчас верующие идут по Тутаевскому шоссе. Причём прямо по проезжей части. Так, что машинам приходится потихонечку плестись следом.
— Крестных ход будет продолжаться 7 часов. В 18:15 православные подойдут к переправе к Толгскому женскому монастырю, — рассказали в ярославской епархии.
Фото: Александра Савельева
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