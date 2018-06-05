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В Ярославской области автобус на трассе попал в ДТП: свидетельства пассажиров

5 июня 2018 15:16
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ДТП, транспорт, ЧП, происшествия, авто, Ярославль, Некрасовское

Сегодня в третьем часу дня на трассе Кострома — Ярославль в аварию попал рейсовый автобус с пассажирами. Он вёз людей из посёлка Некрасовского.

— Авария произошла прямо на трассе в районе села Малые соли — в автобус врезался «Хёндай», — рассказали пассажиры автобуса. — Водитель автобуса не виноват.

Но официально установить виновников аварии теперь предстоит сотрудникам госавтоинспекции, которые уже выехали на место происшествия. Выехали и медики, но, к счастью, их помощь никому не понадобилась.

— Сейчас автобус стоит на месте аварии, а за пассажирами выехал другой, — рассказали в центральной диспетчерской службе Ярославского автовокзала. — ДТП произошло из-за того, что одна легковая машина неудачно решила обогнать другую.

Более серьёзная авария произошла в Угличе. Там «Мерседес» в лобовую пошёл на ВАЗ, в итоге в больницу попал ребёнок.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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