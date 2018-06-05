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В Ярославле мужчина вызвал такси, чтобы скрыться от полиции

5 июня 2018 14:49
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такси, погоня, полиция, Ярославль

Когда 24-летний узбек шёл на день рождения к своему другу, он вряд ли думал, что вечеринка закончится для него тюрьмой.

Всё произошло в сентябре 2017 года. Компания молодых людей, бурно отметив день рождения дома, поехала кататься на машине. На одной из заправок 24-летний мужчина здорово повздорил с оператором станции. Тот оскорбления терпеть не стал и вызвал полицию. Сотрудники полиции стали преследовать автомобиль пьяной компании и нагнали его возле одной из автомоек. Но 24-летний зачинщик конфликта в тот момент уже успел вызвать такси и уехать. Тогда полицейские бросились за таксистом. Когда шофёр понял, в чём дело, он снизил скорость и выпрыгнул из салона машины. Пассажир сам сел за руль, но был настолько пьян, что вскоре врезался в отбойник.

— Ленинский суд отправил 24-летнего гражданина Узбекистана в колонию общего режима на два года, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

Весной полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным лихачом.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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