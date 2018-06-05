Новый чиновник мэрии Ярославля пообещал прийти на антимусорный митинг

Заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко дал пресс-конференцию

Сегодня новый заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко пообещал местным журналистам, что придёт на митинг, где горожане выразят протест против ввоза московского мусора на полигон «Скоково».

— Только я там ничего не скажу, потому что ещё не разобрался в теме, — уточнил чиновник. — Я пока вижу две позиции: первая — нет ввозу, вторая — инвестиционный проект для развития.

Митинг пройдёт завтра в 18:30 в парке Мира на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина. Это будет уже четвёртая массовая акция протеста против ввоза московского мусора в Ярославле.

Кроме того, новый заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко сегодня подробно рассказал о своём трудоустройстве, знакомстве с Владимиром Слепцовым и скандале с антимонопрольщиками.