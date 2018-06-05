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Новый чиновник мэрии Ярославля пообещал прийти на антимусорный митинг
5 июня 2018 14:44
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Сегодня новый заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко пообещал местным журналистам, что придёт на митинг, где горожане выразят протест против ввоза московского мусора на полигон «Скоково».
— Только я там ничего не скажу, потому что ещё не разобрался в теме, — уточнил чиновник. — Я пока вижу две позиции: первая — нет ввозу, вторая — инвестиционный проект для развития.
Митинг пройдёт завтра в 18:30 в парке Мира на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина. Это будет уже четвёртая массовая акция протеста против ввоза московского мусора в Ярославле.
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Кроме того, новый заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко сегодня подробно рассказал о своём трудоустройстве, знакомстве с Владимиром Слепцовым и скандале с антимонопрольщиками.
Фото: Александра Савельева
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