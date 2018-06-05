Несмотря на мусор: Ярославскую область высоко оценили в экологическом рейтинге

Рейтинг составили общественники

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам весны.

— Весна 2018 года в первую очередь запомнилась многочисленными акциями протеста против функционирующих или планируемых для строительства полигонов твёрдых бытовых отходов, — рассказал председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Протесты прошли и в Ярославской области, но против ввоза московского мусора на наш полигон «Скоково». Однако это никак не повлияло на мнения экспертов, которые оценили экологическую ситуацию в нашем регионе на 30-ю строчку из 85. Даже лучше на 4 пункта, чем в предыдущем рейтинге. При этом Московская область опустилась из-за мусорных скандалов на 83-ю строку. А в лидерах рейтинга Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Курская и Белгородская области. Так же плохо, как и в столичном регионе, в Свердловской, Челябинской, Иркутской и Брянской областях.

В списке областей по Центральному федеральному округу Ярославская область заняла 9-е место из 18.