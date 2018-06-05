В двух районах Ярославля выгребли 350 тонн мусора: где копились свалки

Свалки нашли общественники вместе с чиновниками

В Ярославле нашли 3 свалки, с которых выгребли мусора столько же, сколько ежедневно к нам привозят из столицы на полигон «Скоково».

Мусор вычищали в районе Юго-Западной окружной дороги.

— Все работы по ликвидации данных свалок проведены территориальной администрацией Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии Ярославля в полном объеме, — рассказал председатель комитета по государственному экологическому надзору департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. — Площадь объектов составляла 0,2 гектара, вывезено более тысячи кубометров твердых коммунальных, строительных и крупногабаритных отходов.

Тысяча кубометров равняется примерно 350 тоннам. Столько мусора валялось у окружной дороги в Ярославле.

Всего за последних 2 месяца в Ярославской области обнаружили полсотни несанкционированных свалок объемом в 4 тысячи кубометров. Не останавливают людей и внушительные штрафы. За несанкционированное размещение отходов частному лицу придётся заплатить до 2 тысяч рублей, должностному лицу — до 30 тысяч, предпринимателю — до 50 тысяч, а юридическому лицу — до 250 тысяч рублей.

Весной залежи опасных отходов нашли в Заволжском районе в месте, которое считается экологически чистым. А губернатор Ярославской области в своём годовом отчёте обвинил ярославцев в мусорной проблеме.