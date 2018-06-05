С неокрашенной головой: ярославну арестовали прямо во время процедуры красоты

Женщину нашли в квартире сестры её сожителя

Жительница Даниловского района несколько лет не платила алименты 17-летнему сыну. За эти годы долг вырос до нескольких сотен тысяч рублей.

— Женщина накопила долг в 350 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Мать-алиментщица от приставов скрывалась, в суд не приходила. В конце концов приставам удалось застать женщину в квартире сестры её сожителя. Когда приставы зашли в квартиру, должница красила волосы, краску пришлось быстро смыть. Суд решил отправить женщину на 10 суток под административный арест.

Чтобы поймать должников, ярославские судебные приставы идут на разные уловки: и на маникюр записываются, и через сайты знакомств выискивают.