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С неокрашенной головой: ярославну арестовали прямо во время процедуры красоты
5 июня 2018 11:52
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Жительница Даниловского района несколько лет не платила алименты 17-летнему сыну. За эти годы долг вырос до нескольких сотен тысяч рублей.
— Женщина накопила долг в 350 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.
Мать-алиментщица от приставов скрывалась, в суд не приходила. В конце концов приставам удалось застать женщину в квартире сестры её сожителя. Когда приставы зашли в квартиру, должница красила волосы, краску пришлось быстро смыть. Суд решил отправить женщину на 10 суток под административный арест.
Чтобы поймать должников, ярославские судебные приставы идут на разные уловки: и на маникюр записываются, и через сайты знакомств выискивают.
Фото: Александра Савельева
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