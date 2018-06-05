В Ярославской области «Мерседес» в лобовую пошёл на ВАЗ: в больницу попал ребёнок

Пострадавших увезли в больницу

Авария произошла в Угличе на перекрёстке улиц 9 Января и Ленина. Виноватым в аварии оказался водитель жёлтого «Мерседеса-Бенца», который не уступил дорогу легковушке ВАЗ, поворачивая налево.

В лобовом столкновении ВАЗ получил серьёзные повреждения, а в самом автомобиле пострадали люди.

— Травмы получили водитель «Мерседес» и пятилетняя девочка-пассажирка из ВАЗа, — уточнили в управлении ГИБДД по Ярославской области.

Пострадавшие получили ушибы разной степени тяжести.

Сейчас в Ярославле идут разбирательства по крупному ДТП за Волгой, где один из водителей сбежал с места аварии.