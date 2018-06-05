|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославской области «Мерседес» в лобовую пошёл на ВАЗ: в больницу попал ребёнок
5 июня 2018 11:14
2 384 0
Авария произошла в Угличе на перекрёстке улиц 9 Января и Ленина. Виноватым в аварии оказался водитель жёлтого «Мерседеса-Бенца», который не уступил дорогу легковушке ВАЗ, поворачивая налево.
В лобовом столкновении ВАЗ получил серьёзные повреждения, а в самом автомобиле пострадали люди.
— Травмы получили водитель «Мерседес» и пятилетняя девочка-пассажирка из ВАЗа, — уточнили в управлении ГИБДД по Ярославской области.
Пострадавшие получили ушибы разной степени тяжести.
Сейчас в Ярославле идут разбирательства по крупному ДТП за Волгой, где один из водителей сбежал с места аварии.
Фото: УГИБДД по Ярославской области
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров