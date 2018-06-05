На начальника отряда колонии в Ярославской области завели уголовное дело

Мужчине избирают меру пресечения

Ярославские следователи завели уголовное дело на 24-летнего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осуждёнными угличской исправительной колонии № 3. Мужчину подозревают в получении взятки.

— В мае этого года подозреваемый получил 35 тысяч рублей за то, чтобы передать осуждённому сотовый телефон и зарядку, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Преступление раскрыли сотрудники управления Федеральной службы безопасности и собственной безопасности УФСИН России по Ярославской области.

Сейчас решается вопрос об избрании сотруднику колонии меры пресечения.

Весной ярославские следователи завершили расследование уголовного дела на бывшего начальника «Вневедомственной охраны». Мужчина брал деньги с подчинённых за то, что закрывал глаза на их нарушения.