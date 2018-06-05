В Ярославском районе нашли тело мужчины: что говорят следователи

Тело Юрия Ефретова нашли в лесу

В селе Туношна Ярославского района обнаружили тело 68-летнего мужчины.

Юрий Ефретов пропал 22 мая. Он ушёл из дома престарелых, расположенного неподалёку от того места, где его нашли. Тело обнаружили сотрудники пансионата, которые вместе с волонтёрами и полицейскими искали пропавшего мужчину.

— 1 июня в лесу обнаружили тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы. По данному факту проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Как нам сообщили волонтёры, у мужчины остались родственники. Сейчас они живут в Санкт-Петербурге.