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Эксклюзив
В Ярославском районе нашли тело мужчины: что говорят следователи
5 июня 2018 11:00
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В селе Туношна Ярославского района обнаружили тело 68-летнего мужчины.
Юрий Ефретов пропал 22 мая. Он ушёл из дома престарелых, расположенного неподалёку от того места, где его нашли. Тело обнаружили сотрудники пансионата, которые вместе с волонтёрами и полицейскими искали пропавшего мужчину.
— 1 июня в лесу обнаружили тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы. По данному факту проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Как нам сообщили волонтёры, у мужчины остались родственники. Сейчас они живут в Санкт-Петербурге.
Фото: "Ярспас"
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