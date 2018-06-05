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Обзор
Бесполезное голосование: к чему привели праймериз в Ярославской области
5 июня 2018 09:58
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Стали известны предварительные итоги праймериз «Единой России» по всей Ярославской области. Точные цифры сегодня озвучат во второй половине дня в исполнительном комитете партии, но имена победителей можно назвать уже сейчас:
В самой партии итогами предварительного голосования довольны. Особенно явкой избирателей. На счётные участки проголосовать пришли около 70 тысяч человек.
— Для партии предварительное голосование — это инструмент очень удобный, выгодный и разумный, — сказал секретарь ярославского областного отделения и победитель праймериз в 16-м округе Михаил Боровицкий. — С точки зрения жителей — это удобный вариант выбрать людей, которые, на их взгляд, в большей мере способны отстаивать их интересы. С точки зрения власти и будущей областной думы — это очень хорошая возможность определиться, какие наиболее острые и проблемные вопросы существуют в регионе и отдельных округах, чтобы потом формировать будущую политику.
Бесполезное голосование
Пока победители радуются и поздравляют друг друга, другие участники и просто зрители предварительного голосования не разделяют веселья. Так, один из кандидатов праймериз и вовсе назвал их бесполезным для избирателей занятием.
— Процедура предварительных выборов в идеальном своём варианте должна проводиться в любой партии, а не только в партии власти, — считает проигравший борьбу в праймериз в в 11-м округе беспартийный Темур Абдуллаев. — Это отличный социальный лифт, способ обновления партии, приток свежих идей и целей. Другое дело, что реализована она убого и фактически повторяет ту вакханалию подкупа и политических технологий, которые творятся на настоящих выборах. Из этого можно сделать вывод, что партия в её нынешнем виде преследует какие угодно цели, но вряд ли несёт пользу избирателям. Предполагаю, что мои слова будут восприняты как обида проигравшего.
А ярославский политолог Александр Миклин счёл это голосование и вовсе незаметным.
— Пожалуй, эти предвыборы прошли спокойно, согласовано и даже незаметно, — поделился мнением политолог Александр Миклин. — И власти, и партия «Единая Россия» безусловно постарались развести потенциальных «драчунов» по разным округам либо просто не выпустить их на дистанцию. Именно поэтому в начале мая наблюдался даже недобор кандидатов. Общую благополучную партийную картину смазали лишь арест Павла Дыбина и уход с праймериз сенатора Лисицына. Всё остальное — предсказуемо, управляемо и технично с допустимыми погрешностями.
Предварительное голосование перед выборами депутатов Ярославской областной думы прошло 3 июня. 30 июня на основании итогов утвердят списки кандидатов, которые будут представлять партию на сентябрьских выборах в Ярославскую областную думу. То есть этих людей ярославцы ещё раз увидят в бюллетенях, но уже осенью.
Фото: Александра Савельева
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