Бесполезное голосование: к чему привели праймериз в Ярославской области

Во время праймериз всё было, как на настоящих выборах

Стали известны предварительные итоги праймериз «Единой России» по всей Ярославской области. Точные цифры сегодня озвучат во второй половине дня в исполнительном комитете партии, но имена победителей можно назвать уже сейчас:

1 округ — Александр Гончаров и Роман Галагаев;

2 округ — Николай Александрычев и Вадим Канашкин;

3 округ — Роман Фомичев и Евгений Чуркин;

4 округ — Яков Якушев и Таймураз Бараташвили;

5 округ — Илья Горохов и Максим Белугин;

6 округ — Михаил Писарец и Дмитрий Петровский;

7 округ — Александр Киселев и Илья Тедеев;

8 округ — Андрей Щенников и Алексей Таганов;

9 округ — Василий Бобков и Алексей Терещенко;

10 округ — Виктор Волончунас и Сергей Якушев;

11 округ — Роман Слонин и Роман Жихарев;

12 округ — Владимир Беспалько и Сергей Борисов;

13 округ — Лариса Ушакова и Евгений Сдвижков;

14 округ — Евгений Ершов и Олеся Минеева;

15 округ — Владимир Денисов и Валентин Журавлёв;

16 округ — Михаил Боровицкий и Лья Круглов;

17 округ — Александр Кучменко и Владимир Корюгин;

18 округ — Алексей Константинов и Антон Капралов;

19 округ — Юрий Филимендиков и Сергей Царёв;

20 округ — Алексей Калганов и Юрий Павлов;

21 округ — Алексей Макаров и Алексей Ясинский;

22 округ — Ольга Хитрова и Александр Тарасенков;

23 округ — Тигран Казарян и Наталия Косихина;

24 округ — Павел Исаев и Николай Бирук;

25 округ — Михаил Никешин и Андрей Коваленко.

В самой партии итогами предварительного голосования довольны. Особенно явкой избирателей. На счётные участки проголосовать пришли около 70 тысяч человек.

— Для партии предварительное голосование — это инструмент очень удобный, выгодный и разумный, — сказал секретарь ярославского областного отделения и победитель праймериз в 16-м округе Михаил Боровицкий. — С точки зрения жителей — это удобный вариант выбрать людей, которые, на их взгляд, в большей мере способны отстаивать их интересы. С точки зрения власти и будущей областной думы — это очень хорошая возможность определиться, какие наиболее острые и проблемные вопросы существуют в регионе и отдельных округах, чтобы потом формировать будущую политику.

Бесполезное голосование

Пока победители радуются и поздравляют друг друга, другие участники и просто зрители предварительного голосования не разделяют веселья. Так, один из кандидатов праймериз и вовсе назвал их бесполезным для избирателей занятием.

— Процедура предварительных выборов в идеальном своём варианте должна проводиться в любой партии, а не только в партии власти, — считает проигравший борьбу в праймериз в в 11-м округе беспартийный Темур Абдуллаев. — Это отличный социальный лифт, способ обновления партии, приток свежих идей и целей. Другое дело, что реализована она убого и фактически повторяет ту вакханалию подкупа и политических технологий, которые творятся на настоящих выборах. Из этого можно сделать вывод, что партия в её нынешнем виде преследует какие угодно цели, но вряд ли несёт пользу избирателям. Предполагаю, что мои слова будут восприняты как обида проигравшего.

А ярославский политолог Александр Миклин счёл это голосование и вовсе незаметным.

— Пожалуй, эти предвыборы прошли спокойно, согласовано и даже незаметно, — поделился мнением политолог Александр Миклин. — И власти, и партия «Единая Россия» безусловно постарались развести потенциальных «драчунов» по разным округам либо просто не выпустить их на дистанцию. Именно поэтому в начале мая наблюдался даже недобор кандидатов. Общую благополучную партийную картину смазали лишь арест Павла Дыбина и уход с праймериз сенатора Лисицына. Всё остальное — предсказуемо, управляемо и технично с допустимыми погрешностями.

Предварительное голосование перед выборами депутатов Ярославской областной думы прошло 3 июня. 30 июня на основании итогов утвердят списки кандидатов, которые будут представлять партию на сентябрьских выборах в Ярославскую областную думу. То есть этих людей ярославцы ещё раз увидят в бюллетенях, но уже осенью.