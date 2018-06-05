Массовое ДТП в Заволжском районе: разбиты пять машин, водитель «Приоры» сбежал

«Приора» вылетела на встречку и врезалась в ВАЗ-2112

Страшное ДТП произошло вечером 4 июня на улице Красноборской в районе пересечения с Папанина. В аварии пострадали пять машин.

Со слов очевидцев, виновником ДТП стал водитель «Лады-Приоры». Машина сначала задела «Ладу-Весту», от удара она влетела в ограждение дороги, а «Приора» выехала на встречку и лоб в лоб влетела в ВАЗ-2112. «Двенашку» развернуло поперёк дороги, в неё врезались еще две ехавшие следом машины.

В аварии пассажи и водитель ВАЗ-2112 получили травмы

— «Двенашка» стояла на светофоре, «Приора» влетела прямо в неё, — написала Мария Малыгина в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». – «Двенашку» развернуло, и пострадали остальные, в этой машине ехал мой друг и его девушка. Они пострадали, но все живы. За рулём «Приоры» был парень, он сбежал с места аварии.

Машины простояли на дороге несколько часов

Вчера вечером ещё одна серьёзная авария произошла на Добрынинском мосту. Пьяный мужчина на BMW протаранил учебное авто.