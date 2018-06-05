Из-за долга у ярославца отобрали особняк за 13 миллионов

Трёхэтажный дом продали на аукционе

Из-за непогашенных кредитов люди расстаются с машинами, квартирами, а один ярославец лишился целого особняка.

Банк обратился в суд с заявлением, что мужчина не выплачивает большую сумму по кредиту. Судебные приставы выехали к должнику и наложили арест на его трёхэтажный дом.

— Несмотря на арест жилья, мужчина так и не рассчитался с долгом, — рассказали в службе судебных приставов. — Арестованный дом выставили на торги.

Суд определил стоимость коттеджа площадью больше четырёхсот квадратных метров. Особняк продали за 12,7 миллиона рублей.

На прошлой неделе из-за долга перед мэрией Ярославля у фирмы арестовали офис в центре города.