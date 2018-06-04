В Ярославле пенсионерка обманула дольщиков на 29 миллионов рублей

Женщина создала фирму по работе с недвижимостью

В Ярославле перед судом предстанет 57-летняя женщина за мошенничество в особо крупном размере. Женщина создала общество с ограниченной ответственностью «Русский стиль» для оказания посреднических услуг при осуществлении сделок с недвижимостью. Женщина была единственным учредителем, директором и бухгалтером.

- По версии следствия, в 2012-2015 годах она как риэлтор получала от клиентов фирмы деньги для внесения их в качестве вклада в долевое строительство или для приобретения жилых помещений. При этом оказывать клиентам содействие в заключении соответствующих договоров и предоставлении жилья она не намеревалась, - пояснили в прокуратуре по Ярославской области.

Помимо этого, пенсионерка брала крупные суммы в долг у своих знакомых и не отдавала. В результате она обманула 13 человек на общую сумму 29 миллионов рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Скоро она предстанет перед судом.