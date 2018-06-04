В Ярославской области хоронили людей где попало: в суде ответят чиновники

Прокуратура обязала чиновников оформить кладбища

В Ярославской области возбудили дела на представителей администрации Ростовского района из-за стихийных кладбищ.

Как выяснила межрайонная прокуратура, в семи посёлках людей хоронили где придётся.

— В селе Вексицы расположено действующее общественное кладбище общей площадью 0,3 гектара, которое находится в ведении администрации сельского поселения. В нарушение требований закона «О погребении и похоронном деле», администрацией сельского поселения не проведено межевание и не определены границы земельного участка, на котором расположено кладбище, право муниципальной собственности на данный земельный участок не зарегистрировано, — пояснили в межрайонной прокуратуре. — Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости описания границ земельного участка, занятого общественным кладбищем, создает угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, поскольку не позволяет обеспечить соблюдение соответствующего санитарно-эпидемиологического режима, может привести к нарушению границ смежных земельных участков и захоронению тел на них с нарушением назначения смежных участков, нарушению права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду.

Иными словами, неучтённые кладбища могут быть опасны для местных жителей, так как невозможно понять, насколько широко они уже распространились. Такие же нарушения нашли в сёлах Климатино, Филимоново, Козохово, а также посёлке Семибратово, сёлах Угодичи и Якунино.

Через суд прокуратура обязала чиновников оформить земли под кладбища.

Тем временем мэр Ярославля заявил, что через год в городе негде будет хоронить мёртвых.