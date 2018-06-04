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Депутат Ярославской областной думы в суде: что ему грозит за борьбу с ввозом мусора
4 июня 2018 16:48
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Сегодня Кировский районный суд Ярославля рассмотрел дело в отношении депутата Ярославской областной думы Александра Воробьёва. Главе местных коммунистов грозит наказание за организацию одиночных пикетов — скорее всего, это будет штраф или арест.
— Заседание окончено, — рассказала официальный представитель суда Наталья Сарбунова. — Оглашение решения по этому делу состоится завтра утром.
Это уже второй суд в отношении секретаря ярославского обкома КПРФ за его активную позицию. Он борется с ввозом московского мусора на полигон «Скоково». Первый раз он предстал перед судом за организацию несанкционированного митинга у Знаменской башни, теперь — за организацию одиночных пикетов.
— Вдумайтесь только, человека судят за то, что он выступил против чудовищного загрязнения окружающей среды, влекущего за собой рост страшных онкологических заболеваний, и этим занимается не кто-нибудь, а отдел по борьбе с экстремизмом, — возмущена координатор Левого фронта в Ярославле Светлана Аполлонова.
Протокол об административном правонарушении в отношении Воробьёва полицейские составили ещё в середине мая. Но суд пришлось перенести из-за того, что коммунист угодил в больницу.
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Фото: Светлана Аполлонова
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